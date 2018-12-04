Россия нарушила решение ЕСПЧ о предоставлении информации о украинских моряках - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Российская Федерация нарушила решение Европейского суда по правам человека относительно предоставления информации об украинских военнопленных моряках. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко в эфире ICTV, передает УНН.
“Европейский суд по правам человека принял решение о предоставлении немедленной информации (в отношении украинских военнопленных моряков — ред.). И сегодня истек последний срок, когда Россия должна была предоставить эту информацию. В соответствии с тем, чем я владею, Россия нарушила решение суда по правам человека и никакой информации не предоставила. К сожалению”, — подчеркнул Президент.
По состоянию на 18:00 понедельника Европейский суд по правам человека в не получил от Москвы информации о захваченных Россией моряках. Об этом сообщили УНН в ЕСПЧ в ответе на запрос. “Суд еще не получил ответов от российского правительства”, — сообщили в ЕСПЧ в ответ на вопрос о том, РФ предоставила информацию о захвате украинских моряков у Керченского пролива и юридических оснований их содержания, места их содержания, вызванных ранений и оказанной медицинской помощи.