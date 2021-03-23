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Международная комиссия юристов в ООН призвала украинскую власть отменить приостановление полномочий Тупицкого

Международная комиссия юристов в ООН призвала украинскую власть отменить приостановление полномочий Тупицкого

Киев  •  УНН

 • 17357 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Международная комиссия юристов (ICJ) в Совете ООН по правам человека призвала украинские власти должным образом расследовать случаи нападений на адвокатов, воздерживаться от любых действий, нарушающих принципы независимости судебной власти, а также отменить приостановление полномочий Председателя Конституционного Суда. С соответствующим обращением выступил в понедельник, 22 марта, представитель ICJ в ООН Массимо Фриго, передает УНН со ссылкой на соответствующее заявление.

Цитата

"ICJ одобряет отзыв президентского законопроекта, согласно которому полномочия всех судей Конституционного Суда были бы прекращены. Однако вызывает беспокойство то, что после возбуждения уголовного дела против него, Председатель Конституционного Суда был отстранен по решению Президента Украины. Это решение, на сомнительной правовой почве, подрывает независимость судебной власти", - считают юристы.

Детали

Международная комиссия отметила также, что в Украине ряд адвокатов, включая тех, кто защищает права человека в судах и вне их, сталкивается с угрозами, преследованиями и другими посягательствами на собственную безопасность.

В итоге в комиссии призвали Украину:

- обеспечить быстрое, тщательное, беспристрастное и независимое расследование всех нападений на адвокатов с последующим привлечением виновных к ответственности;

- воздерживаться от любых действий, нарушающих независимость судебной власти, а также отменить приостановление полномочий Председателя Конституционного Суда.

Дополнение

В конце февраля этого года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на один месяца.

19 января УГО не стало пропускать Тупицкого в Конституционный суд из-за его отстранения.

Напомним

В конце октября ГБР начало производства в отношении председателя КСУ Тупицкого.

Это произошло на фоне того, как 27 октября Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины, статью 366-1 УК, что предусматривает ответственность за ложь в декларации.

Добавим, ранее в ОГПУ указывали, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому по тем же статьям - в осуществлении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч.2 ст . 384 УК Украины) - и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности председателя КСУ. Сообщение о подозрении ему должны прислать по почте.

Украинские Национальные Новости

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