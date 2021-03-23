Міжнародна комісія юристів в ООН закликала українську владу скасувати призупинення повноважень Тупицького
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Міжнародна комісія юристів (ICJ) в Раді Організації Об’єднаних Націй з прав людини закликала українську владу належно розслідувати випадки нападів на адвокатів, утримуватися від будь-яких дій, що порушують принципи незалежності судової влади, а також скасувати призупинення повноважень Голови Конституційного Суду. З відповідним зверненням виступив у понеділок, 22 березня, представник ICJ в ООН Массімо Фріґо, передає УНН з посиланням на відповідну заяву.
Цитата
“ICJ схвалює відкликання президентського законопроєкту, згідно з яким повноваження всіх суддів Конституційного Суду були б припинені. Однак викликає занепокоєння те, що після порушення кримінальної справи проти нього, Голову Конституційного Суду було відсторонено за рішенням Президента України. Це рішення, на сумнівному правовому підґрунті, підриває незалежність судової влади”, - вважають юристи.
Деталі
Міжнародна комісія зауважила також, що в Україні низка адвокатів, включаючи тих, хто захищає права людини в судах і поза ними, зіштовхуються з погрозами, переслідуваннями та іншими посяганнями на власну безпеку.
У підсумку в комісії закликали Україну:
- забезпечити швидке, ретельне, неупереджене і незалежне розслідування всіх нападів на адвокатів з подальшим притягненням винних до відповідальності;
- утримуватися від будь-яких дій, що порушують незалежність судової влади, а також скасувати призупинення повноважень Голови Конституційного Суду.
Доповнення
В кінці лютого цього року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на один місяці.
19 січня УДО не стало пропускати Тупицького до Конституційного суду через його відсторонення.
Нагадаємо
Наприкінці жовтня ДБР розпочало провадження щодо голови КСУ Тупицького.
Це сталося на тлі того, як 27 жовтня Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.
Додамо, раніше в ОГПУ вказували, що Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому за тими ж статтями - у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка (ст. 386 та ч.2 ст. 384 КК України) - й надіслав клопотання Президенту України Володимиру Зеленському щодо відсторонення Тупицького з посади голови КСУ. Повідомлення про підозру йому мали надіслати поштою.