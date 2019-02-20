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"Международная амнистия": через 5 лет после Майдана, правосудия для жертв все еще нет

"Международная амнистия": через 5 лет после Майдана, правосудия для жертв все еще нет

Киев  •  УНН

 • 12763 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Правозащитная организация "Международная амнистия" заявляет, что украинская власть не смогла обеспечить правосудие для всех жертв нарушений со стороны силовиков во время протестов Евромайдана пять лет назад. Заявление обнародовано на сайте организации 19 февраля, сообщает УНН.

"Уже сам масштаб нарушений прав человека во время Евромайдана превосходил то, с чем могла справиться украинская правоохранительная система, не говоря уже о ее неэффективности. Что хуже, эта система сопротивлялась и препятствовала установлению справедливости вместо того, чтобы преследовать бывших и нынешних сотрудников правоохранительных органов", - заявил во время визита в Киев Колм Куначейн, старший директор при генеральном секретаре "Международной амнистии".

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"Были сделаны обещания, сказанные сильные слова со стороны власти после Януковича, но время и факты являются красноречивыми. Пока виновники, включая командиров, не будут привлечены к ответственности, не будет ощущения справедливости", - добавил он.

Ранее о том, что уголовные производства по делам Евромайдана "обозначены значительными задержками", заявила мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине.

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Как сообщал УНН, начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк 19 февраля заявил, что дела по организаторам расстрела Майдана пока невозможно передать в суд.

По его словам, о подозрении в причастности к убийству протестующих на Майдане Независимости во время Революции достоинства сообщили 66 людям. По поводу 16 обвинительные акты направлены в суд. По четырем расследование продолжается в настоящее время, еще 46 человек находятся в розыске.

В ноябре 2018 Горбатюк заявил, что большую часть из 4 тысяч 700 преступлений против активистов евромайдан раскрыто.

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