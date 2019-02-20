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"Міжнародна амністія": через 5 років після Майдану, правосуддя для жертв все ще немає

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Правозахисна організація “Міжнародна амністія” заявляє, що українська влада не змогла забезпечити правосуддя для всіх жертв порушень з боку силовиків під час протестів Євромайдану п’ять років тому. Заява оприлюднена на сайті організації 19 лютого, повідомляє УНН.

“Вже сам масштаб порушень прав людини під час Євромайдану перевершував те, з чим могла впоратись українська правоохоронна система, не говорячи вже про її неефективність. Що гірше, ця система чинила спротив і перешкоджала встановленню справедливості замість того, щоб переслідувати колишніх та нинішніх працівників правоохоронних органів”, — заявив під час візиту до Києва Колм Куначейн, старший директор при генеральному секретареві “Міжнародної амністії”.

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“Були зроблені обіцянки, сказані сильні слова з боку влади після Януковича, але час і факти є красномовними. Допоки винуватці, включно з командирами, не будуть притягнуті до відповідальності, не буде відчуття справедливості”, — додав він.

Раніше про те, що кримінальні провадження в справах Євромайдану “позначені значними затримками”, заявила моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.

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Як повідомляв УНН, начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк 19 лютого заявив, що справи щодо організаторів розстрілу Майдану наразі неможливо передати до суду.

За його словами, про підозру щодо причетності до вбивства протестувальників на Майдані Незалежності під час Революції гідності повідомили 66 людям. З приводу 16 обвинувальні акти направлені до суду. Щодо чотирьох розслідування триває в цей час, ще 46 осіб перебувають у розшуку.

У листопаді 2018 року Горбатюк заявив, що більшу частину з 4 тисяч 700 злочинів проти активістів Євромайдану розкрито.

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