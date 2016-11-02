Межбанк открылся на уровне 25,60/25,63 грн за доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Сегодня на форексе по заявкам юридических лиц торги по доллару США открылись следующими котировками - 25,60/25,63 грн за доллар, передает УНН со ссылкой на Fin.Biz.Ua.
Цены на российскую валюту составили 0,4038/0,4045, котировки по евро-гривне установились на уровне 28,3825/28,4210.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар установились на следующем уровне - 1,1087/1,1089.
Как сообщал УНН, 1 ноября межбанк открылся на уровне 25,48/25,58 грн за доллар.