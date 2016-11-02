Міжбанк відкрився на рівні 25,60/25,63 грн за долар
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сьогодні на форексі за заявками юридичних осіб торги щодо долара США відкрилися такими котируваннями — 25,60/25,63 грн за долар, передає УНН із посиланням на Fin.Biz.Ua.
Ціни на російську валюту становили 0,4038/0,4045, котирування за євро-гривню встановилися на рівні 28,3825/28,4210.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар встановилися на наступному рівні — 1,1087/1,1089.
Як повідомляв УНН, 1 листопада міжбанк відкрився на рівні 25,48/25,58 грн за долар.