Между Киевом и Торонто летом следующего года заработает прямое авиасообщение

Сообщается, что соответствующие договоренности были озвучены в ходе встречи Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с главой правительства провинции Онтарио (Канада) Кэтлин Винн. Стороны отметили усиление диалога между Украиной и Канадой и согласились с необходимостью не терять темпов и глубины взаимного сотрудничества.

"Я рад анонсировать, что с лета следующего года Киев и Онтарио станут еще ближе. Ведь украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" открывает регулярный авиарейс Киев-Торонто. Это существенно будет способствовать не только укреплению межчеловеческих контактов, но и откроет новые возможности для развития бизнеса, особенно в контексте вступления в силу 1 августа 2017 года Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой", - сказал Владимир Гройсман.

Как сообщал УНН, между Украиной и Мальтой весной следующего года заработает прямое авиасообщение.