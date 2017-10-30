Между Киевом и Торонто летом следующего года заработает прямое авиасообщение

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 25266 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 88995 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 145404 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112568 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113963 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110917 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103089 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106642 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103254 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150980 просмотра

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Между Киевом и Торонто летом следующего года заработает прямое авиасообщение

Между Киевом и Торонто летом следующего года заработает прямое авиасообщение

Киев  •  УНН

 • 11628 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Летом следующего года ведущий авиаперевозчик Украины авиакомпания "Международные авиалинии Украины" откроет прямой авиарейс по маршруту Киев-Торонто, что будет способствовать усилению экономических связей двух государств, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Сообщается, что соответствующие договоренности были озвучены в ходе встречи Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с главой правительства провинции Онтарио (Канада) Кэтлин Винн. Стороны отметили усиление диалога между Украиной и Канадой и согласились с необходимостью не терять темпов и глубины взаимного сотрудничества.

"Я рад анонсировать, что с лета следующего года Киев и Онтарио станут еще ближе. Ведь украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" открывает регулярный авиарейс Киев-Торонто. Это существенно будет способствовать не только укреплению межчеловеческих контактов, но и откроет новые возможности для развития бизнеса, особенно в контексте вступления в силу 1 августа 2017 года Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой", - сказал Владимир Гройсман.

Как сообщал УНН, между Украиной и Мальтой весной следующего года заработает прямое авиасообщение.

 

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