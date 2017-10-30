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Між Києвом і Торонто влітку наступного року запрацює пряме авіасполучення

Між Києвом і Торонто влітку наступного року запрацює пряме авіасполучення

Київ • УНН

 • 11637 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Влітку наступного року провідний авіаперевізник України авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" відкриє прямий авіарейс за маршрутом Київ-Торонто, що сприятиме посиленню економічних зв’язків двох держав, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

Повідомляється, що відповідні домовленості були озвучені в ході зустрічі Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з Главою Уряду провінції Онтаріо (Канада) Кетлін Вінн. Сторони відзначили посилення діалогу між Україною та Канадою і погодилися з необхідністю не втрачати темпів та глибини взаємної співпраці.

"Я радий анонсувати, що з літа наступного року Київ та Онтаріо стануть ще ближче. Адже українська авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" відкриває регулярний авіарейс Київ-Торонто. Це суттєво сприятиме не лише зміцненню міжлюдських контактів, а й відкриє нові можливості для розвитку бізнесу, особливо в контексті набуття чинності 1 серпня 2017 року Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою", - сказав Володимир Гройсман.

Як повідомляв УНН, між Україною і Мальтою навесні наступного року запрацює пряме авіасполучення.

 

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