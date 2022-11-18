Митрополиту в Винницкой области, который оправдывал российскую агрессию, сообщили о новых подозрениях

Детали

Установлено, что глава епархии подготовил пропагандистские листовки, в которых оправдывал вооруженную агрессию россии и временную оккупацию восточных и южных районов Украины.

Кроме того, в своих «агитках» он призвал к захвату государственной власти и нарушению границ границы нашей страны.

Напечатанные серийным тиражом прокремлевские материалы хранили в подсобных помещениях церкви. В дальнейшем планировал организовать их раздачу местным жителям через канцелярию епархии.

Инициированная СБУ независимая экспертиза подтвердила наличие незаконной деятельности против государственной безопасности Украины.

Таким образом, следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении за:

▪ ч. 3 ст.436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины),

▪ ч. 2 ст. 109 (распространение материалов с призывами к насильственному изменению конституционного строя),

▪ ч. 1 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

Напомним

Ранее, по материалам украинской спецслужбы, митрополиту вручили подозрение по ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств разоблаченных правонарушений.

Мероприятия по документированию незаконных действий проводились сотрудниками СБУ Винницкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.