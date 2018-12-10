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Митрополит УПЦ МП, которого не выпустили из ОРДЛО, написал открытое письмо

Киев • УНН

 • 12774 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион написал письмо председателю Донецкой областной государственной администрации Александру Куцю из-за "инцидента" на линии разграничения с ОРДЛО. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Донецкой епархии УПЦ МП, передает УНН.

Митрополит УПЦ МП, которого не выпустили из ОРДЛО, написал открытое письмо

Отмечается, что митрополит обратился к Куцю 10 декабря.

“Вчера, 9 декабря, во время движения из Донецка в направлении Волновахи, в процессе пересечения мной так называемой „линии разграничения“ в официальном контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) „Новотроицкое“, сотрудниками Службы безопасности Украины мне было отказано в пересечении КПВВ”, — говорится в письме.

Иларион отметил, что из-за этого “инцидента” он не смог возглавить сегодня традиционное ежегодное богослужение в Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре в селе Никольское Волновахского района Донецкой области и вернутся в город Донецк.

По словам митрополита, сотрудник СБУ о причинах запрета пересечения КПВВ ответил, что электронный пропуск священнослужителя аннулирован с 7 декабря “... по особому указанию из Киева”.

“Аннулирование моего электронного пропуска 7 декабря 2018 года, ставит под угрозу срыв возможности любых действий меня, как постоянного члена Священного Синода УПЦ, как правящего архиерея Донецкой епархии УПЦ, требующие моего личного присутствия”, — отметил митрополит.

“В состоянии глубокого возмущения и удивления, обращаюсь к Вам, Александр Иванович, как к председателю Донецкой Государственной администрации с просьбой вмешаться в ситуацию, обратиться к руководству соответствующих профильных учреждений Украины, от которых зависит восстановление возможности для меня продолжать осуществление выполнения обязанности “связей, возложенных на меня Украинской Православной Церковью и Священным Синодом, и направленных на укрепление единства народа Донбасса и установление долгожданного мира в регионе”, — подчеркнул он.

Напомним, накануне пограничники не позволили архиерею Донецко-Мариупольской епархии Украинской православной церкви Илариону пересечь линию разграничения в официальном пункте пропуска.

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