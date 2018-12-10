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Митрополит УПЦ МП, якого не випустили з ОРДЛО, написав відкритий лист

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Митрополит Донецький і Маріупольський Іларіон написав листа голові Донецької обласної державної адміністрації Олександру Куцю через “інцидент” на лінії розмежування з ОРДЛО. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Донецької єпархії УПЦ МП, передає УНН.

Митрополит УПЦ МП, якого не випустили з ОРДЛО, написав відкритий лист

Зазначається, що митрополит звернувся до Куця 10 грудня.

“Вчора, 9 грудня, під час руху з Донецька в напрямку Волновахи, в процесі перетину мною так званої „лінії розмежування“ в офіційному контрольному пункті в’їзду-виїзду (КПВВ) „Новотроїцьке“, співробітниками Служби Безпеки України мені було відмовлено в перетині КПВВ”, — йдеться в листі.

Іларіон зазначив, через цей “інцидент” він не зміг очолити сьогодні традиційне щорічне Богослужіння в Свято-Успенському Миколо-Василівському монастирі в селі Микольське Волновахського району Донецької області та повернення в місто Донецьк.

За словами митрополита, співробітник СБУ про причини заборони перетину КПВВ відповів, що електронну перепустку священнослужителя анульовано з 7 грудня “...за особливою вказівкою з Києва”.

“Анулювання мого електронного пропуску 7 грудня 2018 року, ставить під загрозу зриву можливість будь-яких дій мене, як Постійного члена Священного Синоду УПЦ, як правлячого архієрея Донецької єпархії УПЦ, що вимагають моєї особистої присутності”, — зазначив митрополит.

“У стані глибокого обурення і здивування, звертаюся до Вас, Олександре Івановичу, як до Голови Донецької Державної адміністрації, з проханням втрутитися в ситуацію, що склалася, звернутися до керівництва відповідних профільних установ України, від яких залежить відновлення можливості для мене продовжувати здійснення виконання обов’язків, покладених на мене Українською Православною Церквою і Священним Синодом, та спрямованих на укріплення єдності народу Донбасу і встановлення довгоочікуваного миру в регіоні”, — наголосив він.

Нагадаємо, напередодні прикордонники не дозволили архієрею Донецько-Маріупольської єпархії Української православної церкви Іларіону перетнути лінію розмежування в офіційному пункті пропуску.

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