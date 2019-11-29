Таможеннику, который нанес государству ущерб на почти 2 млн грн, сообщено о подозрении

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Главному государственному инспектору отдела таможенного оформления таможенного поста "Краковец" Львовской таможни Государственной фискальной службы сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, которое нанесло государству ущерб на 1 млн 930 тыс гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По предварительной информации, таможенник внес в официальную базу данных недостоверные сведения о классификации товара и пропустил на таможенную территорию Украины автомобильный кран марки Liebherr без уплаты таможенных платежей. В результате действий таможенника, государственный бюджет недополучил налоги в сумме 1 миллиона 930 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, с целью получения любой неправомерной выгоды для другого юридического лица, использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам.

Напомним, Тупальскому и еще шестерым таможенникам объявили подозрение.

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