Таможеннику, который нанес государству ущерб на почти 2 млн грн, сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Главному государственному инспектору отдела таможенного оформления таможенного поста "Краковец" Львовской таможни Государственной фискальной службы сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, которое нанесло государству ущерб на 1 млн 930 тыс гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"По предварительной информации, таможенник внес в официальную базу данных недостоверные сведения о классификации товара и пропустил на таможенную территорию Украины автомобильный кран марки Liebherr без уплаты таможенных платежей. В результате действий таможенника, государственный бюджет недополучил налоги в сумме 1 миллиона 930 тысяч гривен", - говорится в сообщении.
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, с целью получения любой неправомерной выгоды для другого юридического лица, использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам.
Напомним, Тупальскому и еще шестерым таможенникам объявили подозрение.