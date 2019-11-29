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Митнику, який завдав державі збитків на майже 2 млн грн, повідомлено про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Головному державному інспекторові відділу митного оформлення митного посту "Краковець" Львівської митниці Державної фіскальної служби повідомили підозру у зловживанні службовим становищем, яке завдало державі збитків на 1 мільйон 930 тисяч гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

"За попередньою інформацією, митник вніс до офіційної бази даних недостовірні відомості про класифікацію товару та пропустив на митну територію України автомобільний кран марки Liebherr без сплати митних платежів. Внаслідок дій митника, державний бюджет недоотримав податки в сумі 1 мільйон 930 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України – зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Нагадаємо, Тупальському та ще шістьом митникам оголосили підозру.

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