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Митинг возле места проведения пресс-марафона Зеленского: задержанных нет

Киев • УНН

 • 20630 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. По состоянию на 11:42 у здания Kyiv Food Market, где проходит пресс-марафон Президента Украины Владимира Зеленского, ситуация спокойная, задержанных нет. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Митинг возле места проведения пресс-марафона Зеленского: задержанных нет

"Сейчас никаких правонарушений порядка не зафиксировано, задержанных нет. Сейчас все спокойно", - сказали в пресс-службе.

Напомним, возле здания Kyiv Food Market, где начался пресс-марафон Президента Украины Владимира Зеленского, около 20 человек устроили митинг с "дымовухами".

Как сообщалось ранее, Президент не боится очередного "майдана" и готов уйти с должности в случае, если того потребует население.

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