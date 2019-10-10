Митинг возле места проведения пресс-марафона Зеленского: задержанных нет
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. По состоянию на 11:42 у здания Kyiv Food Market, где проходит пресс-марафон Президента Украины Владимира Зеленского, ситуация спокойная, задержанных нет. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
"Сейчас никаких правонарушений порядка не зафиксировано, задержанных нет. Сейчас все спокойно", - сказали в пресс-службе.
Напомним, возле здания Kyiv Food Market, где начался пресс-марафон Президента Украины Владимира Зеленского, около 20 человек устроили митинг с "дымовухами".
Как сообщалось ранее, Президент не боится очередного "майдана" и готов уйти с должности в случае, если того потребует население.