Мітинг біля місця проведення прес-марафону Зеленського: затриманих немає
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Станом на 11:42 біля будівлі Kyiv Food Market, де проходить прес-марафон Президента України Володимира Зеленського, ситуація спокійна, затриманих немає. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
"Наразі ніяких правопорушень порядку не зафіксовано, затриманих не має. Наразі все спокійно", - сказали в пресслужбі.
Нагадаємо, біля будівлі Kyiv Food Market, де розпочався прес-марафон Президента України Володимира Зеленського, близько 20 осіб влаштували мітинг з "димовухами".
Як повідомлялося раніше, Президент не боїться чергового "майдану" і готовий піти з посади у разі, якщо того буде вимагати населення.