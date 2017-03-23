Местные жители утверждают, что в результате взрывов в Балаклее возможны жертвы

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 124216 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 183437 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 133609 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126821 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118815 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106622 просмотра

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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107638 просмотра

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Местные жители утверждают, что в результате взрывов в Балаклее возможны жертвы

Местные жители утверждают, что в результате взрывов в Балаклее возможны жертвы

Киев  •  УНН

 • 14521 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 23 марта. УНН. Жители сел рядом с городом Балаклея Харьковской области, где продолжают раздаваться взрывы на складе боеприпасов, утверждают, что в результате инцидента возможны жертвы. Об этом они рассказали корреспонденту УНН.

Так, люди отметили, что взрывы стали раздаваться еще ночью, и их радиус постоянно расширяется.

Одна из местных жительниц рассказала, что вместе с другими жителями пытались выехать из опасной зоны, и в поле, рядом с проезжей частью упал обломок боеприпасов. Поэтому люди предположили, что в результате взрывов есть пострадавшие.

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"Как нет ни одной жертвы? Возьмите даже тех постовых, стоявших в эпицентра взрыва. Живые?", - сказала женщина.

Также люди рассказали, что сейчас нет возможности обратиться к врачу и вызвать "скорую" по мере необходимости.

Напомним, по данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Сейчас эвакуированы более 19 тыс. человек.

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Город Балаклея отключен от газоснабжения. Временно приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах запрещено движение автомобильного транспорта.

Украэрорух временно закрыл небо в радиусе 40 км от места ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области.

По факту ЧП на складах боеприпасов открыто два уголовных производства.

Украинские Национальные Новости

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