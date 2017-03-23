Местные жители утверждают, что в результате взрывов в Балаклее возможны жертвы
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 23 марта. УНН. Жители сел рядом с городом Балаклея Харьковской области, где продолжают раздаваться взрывы на складе боеприпасов, утверждают, что в результате инцидента возможны жертвы. Об этом они рассказали корреспонденту УНН.
Так, люди отметили, что взрывы стали раздаваться еще ночью, и их радиус постоянно расширяется.
Одна из местных жительниц рассказала, что вместе с другими жителями пытались выехать из опасной зоны, и в поле, рядом с проезжей частью упал обломок боеприпасов. Поэтому люди предположили, что в результате взрывов есть пострадавшие.
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"Как нет ни одной жертвы? Возьмите даже тех постовых, стоявших в эпицентра взрыва. Живые?", - сказала женщина.
Также люди рассказали, что сейчас нет возможности обратиться к врачу и вызвать "скорую" по мере необходимости.
Напомним, по данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Сейчас эвакуированы более 19 тыс. человек.
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Город Балаклея отключен от газоснабжения. Временно приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах запрещено движение автомобильного транспорта.
Украэрорух временно закрыл небо в радиусе 40 км от места ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области.
По факту ЧП на складах боеприпасов открыто два уголовных производства.