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Місцеві жителі стверджують, що внаслідок вибухів в Балаклії можливі жертви

Місцеві жителі стверджують, що внаслідок вибухів в Балаклії можливі жертви

Київ • УНН

 • 14526 перегляди

ХАРКІВ-КИЇВ. 23 березня. УНН. Жителі сіл поруч із містом Балаклія Харківської області, де продовжують лунати вибухи на складі боєприпасів, стверджують, що внаслідок інциденту можливі жертви. Про це вони розповіли кореспондентові УНН.

Так, люди зазначили, що вибухи почали лунати ще вночі, і їхній радіус постійно розширюється.

Одна із місцевих жительок розповіла, що разом з іншими жителями намагалися виїхати з небезпечної зони, і в полі, поряд з проїжджою частиною впав уламок боєприпасів. Тому люди зробили припущення, що внаслідок вибухів є постраждалі.

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"Як немає ні одної жертви? Візьміть навіть тих постових, що стояли в епіцентру вибуху. Живі?", - сказала жінка.

Також люди розповіли, що зараз не мають можливості звернутися до лікаря та викликати "швидку" за необхідності.

Нагадаємо, за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Наразі евакуйовано більше 19 тис. людей.

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Місто Балаклія відключено від газопостачання. Тимчасово призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. В прилеглих до місця події районах заборонено рух автомобільного транспорту.

Украерорух тимчасово закрив небо в радіусі 40 км від місця НС на складі боєприпасів на Харківщині.

За фактом НС на складах боєприпасів відкрито два кримінальні провадження.

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