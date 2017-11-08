Градообразующее предприятие Попасной просит защиты у министра инфраструктуры В.Омеляна

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Трудовой коллектив ОДО “Попаснянский вагоноремонтный завод” обратился к депутатскому корпусу города с просьбой не допустить остановки производства и сокращения рабочих мест. Вагоноремонтники проинформировали городского голову Попасной Юрия Онищенко и депутатский корпус местного совета об угрожающей их предприятию ситуации, передает УНН со ссылкой на обращение коллектива завода.

“Трудовой коллектив серьезно обеспокоен намерениями ПАО "Укрзалізниця" не продлевать сроки действующего договора аренды целостного имущественного комплекса государственного предприятия "Попаснянский вагоноремонтный завод" с нынешним арендатором. Мы не можем сидеть на месте и ждать того дня, когда завод будет закрыт. Нам небезразлична его дальнейшая судьба, так как, прежде всего, наше предприятие обеспечивает немалую часть населения Попаснянского района рабочими местами”, — говорится в обращении, которое подписали 875 работников.

На данный момент на предприятии задействовано 1100 человек. Десять лет назад, в 2007 году, когда между трудовым коллективом Попаснянского ВРЗ и региональным отделением ФГИУ был заключен договор аренды, администрация предприятия начала реализацию комплексного плана развития, инвестировав в обновление производственной и технологической базы немалые средства.

“С самого начала руководство завода активно работало над решением актуальных проблем, которые препятствовали государственному предприятию выполнять свои функции в полном объеме. Были решены проблемы социального характера, погашена задолженность по заработной плате. Руководство вывело завод на новые мощности, вдвое увеличив объемы выполняемых заказов. И вот теперь судьба 1100 человек оказалась в чужих руках”, — свидетельствуют вагоноремонтники.

Трудовой коллектив попросил Юрия Онищенко в ходе ближайшего пленарного заседания горсовета ознакомить депутатов с возникшей критической ситуацией, обратиться от имени городской власти к министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну, и.о. председателя Правления “Укрзалізниці” Евгению Кравцову и начальнику регионального отделения ФГИУ в Луганской области Александру Волкову с просьбой продлить действующий договор аренды.

Договор аренды между региональным отделением ФГИУ в Луганской области и ОДО “Попаснянский вагоноремонтный завод” был заключен на десятилетний период 11 декабря 2007 года. Срок аренды истекает в декабре текущего года. 8 сентября ПАО “Укрзалізниця” уведомило руководство ВРЗ об отказе в продлении договора аренды имущественного комплекса государственного предприятия. Причину же столь резонансного для трудового коллектива решения не сообщило.

Попаснянский ВРЗ — градообразующее предприятие. Налоги и сборы, которые исправно платит завод, являются одним из основных источников наполнения городского бюджета. С декабря 2007 по август 2017 года в бюджеты всех уровней перечислено 291,5 млн грн.

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