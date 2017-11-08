Градообразующее предприятие Попасной просит защиты у министра инфраструктуры В.Омеляна

“Трудовой коллектив серьезно обеспокоен намерениями ПАО "Укрзалізниця" не продлевать сроки действующего договора аренды целостного имущественного комплекса государственного предприятия "Попаснянский вагоноремонтный завод" с нынешним арендатором. Мы не можем сидеть на месте и ждать того дня, когда завод будет закрыт. Нам небезразлична его дальнейшая судьба, так как, прежде всего, наше предприятие обеспечивает немалую часть населения Попаснянского района рабочими местами”, — говорится в обращении, которое подписали 875 работников.

На данный момент на предприятии задействовано 1100 человек. Десять лет назад, в 2007 году, когда между трудовым коллективом Попаснянского ВРЗ и региональным отделением ФГИУ был заключен договор аренды, администрация предприятия начала реализацию комплексного плана развития, инвестировав в обновление производственной и технологической базы немалые средства.

“С самого начала руководство завода активно работало над решением актуальных проблем, которые препятствовали государственному предприятию выполнять свои функции в полном объеме. Были решены проблемы социального характера, погашена задолженность по заработной плате. Руководство вывело завод на новые мощности, вдвое увеличив объемы выполняемых заказов. И вот теперь судьба 1100 человек оказалась в чужих руках”, — свидетельствуют вагоноремонтники.

Трудовой коллектив попросил Юрия Онищенко в ходе ближайшего пленарного заседания горсовета ознакомить депутатов с возникшей критической ситуацией, обратиться от имени городской власти к министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну, и.о. председателя Правления “Укрзалізниці” Евгению Кравцову и начальнику регионального отделения ФГИУ в Луганской области Александру Волкову с просьбой продлить действующий договор аренды.

Договор аренды между региональным отделением ФГИУ в Луганской области и ОДО “Попаснянский вагоноремонтный завод” был заключен на десятилетний период 11 декабря 2007 года. Срок аренды истекает в декабре текущего года. 8 сентября ПАО “Укрзалізниця” уведомило руководство ВРЗ об отказе в продлении договора аренды имущественного комплекса государственного предприятия. Причину же столь резонансного для трудового коллектива решения не сообщило.

Попаснянский ВРЗ — градообразующее предприятие. Налоги и сборы, которые исправно платит завод, являются одним из основных источников наполнения городского бюджета. С декабря 2007 по август 2017 года в бюджеты всех уровней перечислено 291,5 млн грн.