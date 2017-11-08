Містоутворююче підприємство Попасної просить захисту у міністра інфраструктури В.Омеляна

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Трудовий колектив ТДВ "Попаснянський вагоноремонтний завод" звернувся до депутатського корпусу міста з проханням не допустити зупинки виробництва і скорочення робочих місць. Вагоноремонтники поінформували міського голову Попасної Юрія Онищенка і депутатський корпус місцевої ради про загрозливу їх підприємству ситуацію, передає УНН з посиланням на звернення колектива заводу.

"Трудовий колектив серйозно стурбований намірами ПАТ "Укрзалізниця" не продовжувати терміни чинного договору оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства "Попаснянський вагоноремонтний завод" з нинішнім орендарем. Ми не можемо сидіти на місці і чекати того дня, коли завод буде закритий. Нам небайдужа його подальша доля, так як, перш за все, наше підприємство забезпечує чималу частину населення Попаснянського району робочими місцями," - йдеться у зверненні, яке підписали 875 працівників.

На даний момент на підприємстві задіяно 1100 осіб. Десять років тому, в 2007 році, коли між трудовим колективом Попаснянського ВРЗ і регіональним відділенням ФДМУ було укладено договір оренди, адміністрація підприємства розпочала реалізацію комплексного плану розвитку, інвестувавши в оновлення виробничої і технологічної бази чималі кошти.

"З самого початку керівництво заводу активно працювало над вирішенням актуальних проблем, які перешкоджали державному підприємству виконувати свої функції в повному обсязі. Були вирішені проблеми соціального характеру, погашена заборгованість по заробітній платі. Керівництво вивело завод на нові потужності, вдвічі збільшивши обсяги виконуваних замовлень. І ось тепер доля 1100 людей виявилася в чужих руках", - засвідчують вагоноремонтники.

Трудовий колектив попросив Юрія Онищенко в ході найближчого пленарного засідання міськради ознайомити депутатів з виниклою критичною ситуацією, звернутися від імені міської влади до міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, в.о. голови Правління "Укрзалізниці" Євгена Кравцова і начальника регіонального відділення ФДМУ в Луганській області Олександра Волкова з проханням продовжити діючий договір оренди.

Договір оренди між регіональним відділенням ФДМУ в Луганській області та ТДВ "Попаснянський вагоноремонтний завод" було укладено на десятирічний період 11 грудня 2007 року. Термін оренди закінчується в грудні поточного року. 8 вересня ПАТ "Укрзалізниця" повідомила керівництво ВРЗ про відмову в продовженні договору оренди майнового комплексу державного підприємства. Причину ж такої резонансної для трудового колективу рішення не повідомило.

Попаснянський ВРЗ - містоутворююче підприємство. Податки і збори, які справно платить завод, є одним з основних джерел наповнення міського бюджету. З грудня 2007 по серпень 2017 року бюджети всіх рівнів перераховано 291,5 млн грн.

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