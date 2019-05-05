Города с РФ возглавили список самых экстремальных в мире для туризма

Как отмечают эксперты, Якутск отличается максимально экстремальным климатом, так как зимой температура воздуха в этом населенном пункте опускается до минус 40 градусов Цельсия, а летом может достигать 29 градусов, из-за чего в город редко приезжают туристы, а местные жители испытывают серьезные жизненные трудности. При этом, как пишет издание, Якутск — это региональный центр и одновременно важный культурный, научный и экономический центр Сибири.

Также издание причислило к числу экстремальных мест на Земле якутское село Оймякон, где в 1926 году температура воздуха достигла отметки минус 71,2 градуса Цельсия. По данным газеты, в этом городе живут много пожилых россиян.

Помимо этого, El Pais включил в своей рейтинг еще один якутский город — Верхоянск. Авторы издания утверждают, что этот город вошел в список из-за рекордных температурных перепадов. В частности, самая низкая температура, зафиксированная в Верхоянске, составила минус 69,8 градуса Цельсия, а самая высокая — 37 градусов Цельсия. Его занесли в Книгу рекордов Гиннеса как город с самыми резкими перепадами температур. Так, самая низкая температура составила минус 69,8 по Цельсию, а самая высокая — плюс 37 градусов.

Самым жарким городом мира El Pais назвало мексиканский Сан-Луис-Рио-Колорадо, где максимальная температура достигала 59,5 градусов Цельсия. А самым труднодоступным городом на Земле издание считает перуанский шахтерский город Ла-Ринконада, расположенный на высоте 5099 метров над уровнем моря. Газета называет жизнь в городе вечной мерзлоты “непростой”. При этом город привлекает множество лыжников и любителей альпинизма.

Также газета включила в список самых низко расположенных в мире городов израильские Иерихон и Табха (более 200 метров ниже уровня моря). Самым удаленным в мире городом издание назвало город-остров Адак в группе Алеутских островов.

Как сообщал УНН, Киев взлетел в рейтинге стартап-мост благодаря созданию всех условий для реализации стартапов.