Миссия ЕС прибыла в Украину для мониторинга выполнения индикаторов для очередного транша
Киев • УНН
Европейская миссия будет оценивать выполнение индикаторов Плана Украины по программе Ukraine Facility. Украина планирует выполнить 9 индикаторов в III квартале 2024 года для получения €4 млрд от ЕС.
В Украину прибыла миссия ЕС для мониторинга выполнения индикаторов Плана Украины по программе Ukraine Facility, сообщили в Минэкономики во вторник, пишет УНН.
Ближайшие три дня будут проходить консультации с нашими европейскими коллегами относительно статуса имплементации индикаторов Плана Украины по программе Ukraine Facility от ЕС на третий и четвертый кварталы этого года
Первая панельная дискуссия, как указано, состоялась под председательством Алексея Соболева и руководительницы отдела экономической и секторальной политики Генерального директората по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС Марлен Розмари Мадсен.
Марлен Розмари Мадсен, по сообщению, «высоко оценила организацию работы по координации и мониторингу состояния выполнения реформ, а также заявила, что процесс реализации части индикаторов происходит с опережением графика».
В течение III квартала 2024 года Украина, как сообщили в Минэкономики, планирует выполнить 9 индикаторов, что позволит получить €4 млрд в ноябре 2024 года, из которых €1,5 млрд составит грантовое финансирование.
По данным Минэкономики, речь идет о следующих шагах:
- Увеличение штата сотрудников САП
- Вступление в силу изменений в УК Украины и УПК Украины по борьбе с коррупцией
- Утверждение плана мероприятий по реализации Стратегии возврата активов на 2023-2025 годы
- Утверждение комплексной Стратегии демографического развития на период до 2040 года
- Принятие Плана мероприятий по дерегуляции
- Вступление в силу постановления Кабминц о внесении изменений в Государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 годы
- Имплементация закона о REMIT
- Принятие закона о предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения
- Разработка концептуальной записки, определяющей сферу отступлений от правил ОВД и СЭО
«В рамках выполнения Плана Украины для Ukraine Facility Министерство экономики ежеквартально предоставляет Европейской комиссии отчеты по выполнению индикаторов Плана. После положительной оценки со стороны Еврокомиссии и стран-членов ЕС, решение о выделении средств утверждается Советом ЕС», - указали в министерстве.
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