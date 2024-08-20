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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Миссия ЕС прибыла в Украину для мониторинга выполнения индикаторов для очередного транша

Миссия ЕС прибыла в Украину для мониторинга выполнения индикаторов для очередного транша

Киев  •  УНН

20 августа 2024, 10:43  •  7154 просмотра

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Европейская миссия будет оценивать выполнение индикаторов Плана Украины по программе Ukraine Facility. Украина планирует выполнить 9 индикаторов в III квартале 2024 года для получения €4 млрд от ЕС.

В Украину прибыла миссия ЕС для мониторинга выполнения индикаторов Плана Украины по программе Ukraine Facility, сообщили в Минэкономики во вторник, пишет УНН.

Ближайшие три дня будут проходить консультации с нашими европейскими коллегами относительно статуса имплементации индикаторов Плана Украины по программе Ukraine Facility от ЕС на третий и четвертый кварталы этого года

- подчеркнул первый заместитель министра экономики Алексей Соболев.

Первая панельная дискуссия, как указано, состоялась под председательством Алексея Соболева и руководительницы отдела экономической и секторальной политики Генерального директората по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС Марлен Розмари Мадсен.

Марлен Розмари Мадсен, по сообщению, «высоко оценила организацию работы по координации и мониторингу состояния выполнения реформ, а также заявила, что процесс реализации части индикаторов происходит с опережением графика».

В течение III квартала 2024 года Украина, как сообщили в Минэкономики, планирует выполнить 9 индикаторов, что позволит получить €4 млрд в ноябре 2024 года, из которых €1,5 млрд составит грантовое финансирование.

По данным Минэкономики, речь идет о следующих шагах:

  • Увеличение штата сотрудников САП
  • Вступление в силу изменений в УК Украины и УПК Украины по борьбе с коррупцией
  • Утверждение плана мероприятий по реализации Стратегии возврата активов на 2023-2025 годы
  • Утверждение комплексной Стратегии демографического развития на период до 2040 года
  • Принятие Плана мероприятий по дерегуляции
  • Вступление в силу постановления Кабминц о внесении изменений в Государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 годы
  • Имплементация закона о REMIT
  • Принятие закона о предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения
  • Разработка концептуальной записки, определяющей сферу отступлений от правил ОВД и СЭО

«В рамках выполнения Плана Украины для Ukraine Facility Министерство экономики ежеквартально предоставляет Европейской комиссии отчеты по выполнению индикаторов Плана. После положительной оценки со стороны Еврокомиссии и стран-членов ЕС, решение о выделении средств утверждается Советом ЕС», - указали в министерстве.

План України остаточно схвалено: у ЄС розповіли, що він передбачає14 мая 2024, 11:59 • 16989 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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