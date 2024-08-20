Миссия ЕС прибыла в Украину для мониторинга выполнения индикаторов для очередного транша

В Украину прибыла миссия ЕС для мониторинга выполнения индикаторов Плана Украины по программе Ukraine Facility, сообщили в Минэкономики во вторник, пишет УНН.

Ближайшие три дня будут проходить консультации с нашими европейскими коллегами относительно статуса имплементации индикаторов Плана Украины по программе Ukraine Facility от ЕС на третий и четвертый кварталы этого года - подчеркнул первый заместитель министра экономики Алексей Соболев.

Первая панельная дискуссия, как указано, состоялась под председательством Алексея Соболева и руководительницы отдела экономической и секторальной политики Генерального директората по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС Марлен Розмари Мадсен.

Марлен Розмари Мадсен, по сообщению, «высоко оценила организацию работы по координации и мониторингу состояния выполнения реформ, а также заявила, что процесс реализации части индикаторов происходит с опережением графика».

В течение III квартала 2024 года Украина, как сообщили в Минэкономики, планирует выполнить 9 индикаторов, что позволит получить €4 млрд в ноябре 2024 года, из которых €1,5 млрд составит грантовое финансирование.

По данным Минэкономики, речь идет о следующих шагах:

Увеличение штата сотрудников САП

Вступление в силу изменений в УК Украины и УПК Украины по борьбе с коррупцией

Утверждение плана мероприятий по реализации Стратегии возврата активов на 2023-2025 годы

Утверждение комплексной Стратегии демографического развития на период до 2040 года

Принятие Плана мероприятий по дерегуляции

Вступление в силу постановления Кабминц о внесении изменений в Государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 годы

Имплементация закона о REMIT

Принятие закона о предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения

Разработка концептуальной записки, определяющей сферу отступлений от правил ОВД и СЭО

«В рамках выполнения Плана Украины для Ukraine Facility Министерство экономики ежеквартально предоставляет Европейской комиссии отчеты по выполнению индикаторов Плана. После положительной оценки со стороны Еврокомиссии и стран-членов ЕС, решение о выделении средств утверждается Советом ЕС», - указали в министерстве.

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