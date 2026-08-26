Миссия МВФ ожидается в Украине 28 августа для оценки прогресса - нардеп
Киев • УНН
Миссия МВФ ожидается в Украине с 28 августа. На следующей неделе она оценит прогресс, а Рада рассмотрит связанные законопроекты.
Миссия МВФ ожидается в Украине уже на этой неделе, сообщил в среду народный депутат из налогового комитета Ярослав Железняк в социальных сетях, пишет УНН.
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"Уже с пятницы (28 августа) в Украину снова приезжает миссия МВФ. Она будет оценивать прогресс (точнее, его отсутствие) всю следующую неделю", — написал Железняк.
Как отметил нардеп, на этом фоне "предварительная повестка дня пленарных заседаний с 1 сентября" предусматривает "законопроекты МВФ + Ukraine Facility + Всемирного банка".
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