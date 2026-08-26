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Місія МВФ очікується в Україні 28 серпня для оцінки прогресу - нардеп

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Місія МВФ очікується в Україні з 28 серпня. Наступного тижня вона оцінюватиме прогрес, а Рада розгляне пов’язані законопроєкти.

Місія МВФ очікується в Україні 28 серпня для оцінки прогресу - нардеп

Місія МВФ очікується в Україні вже цього тижня, повідомив у середу народний депутат з податкового комітету Ярослав Железняк у соцмережах, пише УНН.

Деталі

"Вже з пʼятниці (28 серпня) в Україну знову приїздить місія МВФ. Буде оцінювати прогрес (точніше його відсутність) весь наступний тиждень", - написав Железняк.

Як зазначив нардеп, на цьому тлі "попередній порядок денний пленарки з 1 вересня" передбачає "законопроєкти МВФ + Ukraine Facility + Світового банку".

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Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
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Ярослав Железняк
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