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Горсовет Харькова пока не будет экстренно собираться в связи со смертью Кернеса

Киев • УНН

 • 40302 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Харьковском городском совете пока не планируется проведение экстренного заседания в связи со смертью мэра Харькова Геннадия Кернеса. Об этом УНН сообщил секретарь Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Горсовет Харькова пока не будет экстренно собираться в связи со смертью Кернеса

"(Экстренное) заседание городского совета не планируется. Мы сейчас занимаемся организационными мероприятиями", - сказал собеседник УНН.

Ранее Терехов сообщил, что сегодня, 17 декабря, проведет большое совещание по организации похорон мэра Харькова Геннадия Кернеса, он будет похоронен в городе, скорее всего, в начале следующей недели.

Стоит также отметить, что в соответствии с Законом Украины о местном самоуправлении, в случае, в частности, смерти городского главы, его полномочия осуществляет секретарь городского совета - до момента начала полномочий городского председателя, избранного на внеочередных выборах в соответствии с законом, или до дня открытия первой сессии соответствующего городского совета, избранного на очередных местных выборах.

Другими словами, исполнять обязанности Харьковского городского главы временно будет именно Терехов - 9 декабря, на первой сессии новоизбранного горсовета, его кандидатуру поддержали и избрали секретарем.

Стоит отметить также, что кандидатуру Терехова подал сам Кернес, которого ранее признали мэром, не смотря на его отсутствие на сессии.

Как сообщал УНН, сегодня стало известно о том, что умер новоизбранный мэр Харькова Геннадий Кернес.

11 декабря стало известно, что у мэра Харькова не работают обе почки и чиновник проходит процедуру гемодиализа.

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес переболел COVID-19. Так 16 сентября 2020 года Кернеса доставили в немецкую клинику "Шарите" из-за осложнений от коронавируса.

Добавим, Кернес был секретарем Харьковского городского совета в течение 2002 года и в течение 2006-2010 годов. В 2010 году впервые был избран городским головой.

28 апреля 2014 года на Геннадия Кернеса было совершено покушение.

Был избран мэром Харькова во время последних местных выборов в первом туре 25 октября с результатом 60,34% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

9 декабря Геннадий Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги. Как сообщалось, Кернес не мог успеть на первое заседание городского совета из-за рекомендаций врачей. Впрочем, отмечалось, что состояние городского головы Харькова значительно улучшилось.

Настоящий мэрский срок был третьим для Кернеса.

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