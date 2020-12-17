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Міськрада Харкова поки не буде екстрено збиратися у зв'язку зі смертю Кернеса

Київ • УНН

 • 40302 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Харківській міській раді наразі не планується проведення екстреного засідання у зв'язку зі смертю мера Харкова Геннадія Кернеса. Про це УНН повідомив секретар Харківського міського голови Ігор Терехов.

Міськрада Харкова поки не буде екстрено збиратися у зв'язку зі смертю Кернеса

"(Екстрене) засідання міської ради не планується. Ми зараз займаємося організаційними заходами", - сказав співрозмовник УНН.

Раніше Терехов повідомив, що сьогодні, 17 грудня, проведе велику нараду з організації похорону мера Харкова Геннадія Кернеса, він буде похований в місті, швидше за все, на початку наступного тижня.

Варто також відзначити, що відповідно до Закону України про місцеве самоврядування, у разі, зокрема, смерті міського голови, його повноваження здійснює секретар міської ради - до моменту початку повноважень міського голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії відповідної міської ради, обраної на чергових місцевих виборах.

Іншими словами, виконувати обов'язки Харківського міського голови тимчасово буде саме Терехов - 9 грудня, на першій сесії новообраної міськради, його кандидатуру підтримали і обрали секретарем.

Варто відзначити також, що кандидатуру Терехова подав сам Кернес, якого раніше визнали мером, не дивлячись на його відсутність на сесії.

Як повідомляв УНН, сьогодні стало відомо про те, що помер новообраний мер Харкова Геннадій Кернес.

11 грудня стало відомо, що в мера Харкова не працюють обидві нирки й посадовець проходить процедуру гемодіалізу.

Раніше мер Харкова Геннадій Кернес перехворів на COVID-19. Так, 16 вересня 2020-го Кернеса доставили до німецької клініки “Шаріте” через ускладнення від коронавірусу.

Додамо, Кернес був секретарем Харківської міської ради протягом 2002 та протягом 2006–2010 років. В 2010 році вперше був обраний міським головою.

28 квітня 2014 року на Геннадія Кернеса було скоєно замах.

Був обраний мером Харкова під час останніх місцевих виборів у першому турі 25 жовтня з результатом 60,34% голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

9 грудня Геннадій Кернес набув повноважень мера Харкова без складання присяги. Як повідомлялося, Кернес не міг встигнути на перше засідання міської ради через рекомендації лікарів. Втім, зазначалося, що стан міського голови Харкова значно покращився.

Теперешній мерський термін був третім для Кернеса.

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