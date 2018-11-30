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Городские власти предоставит охранный договор для усадьбы Багговута

Городские власти предоставит охранный договор для усадьбы Багговута

Киев  •  УНН

 • 12553 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Холдинговая компания "Киевгорстрой" обратилась в Департамент охраны культурного наследия КГГА для получения охранного договора для усадьбы Багговута. Об этом сообщили УНН в пресс-службе компании.

Проект охранного договора будет разрабатывать и готовить Киевский научно-методический центр по охране, реставрации и использованию памятников истории, культуры и заповедных территорий.

"Киевгорстрой" будет реставрировать старинную усадьбу, расположенную на ул. Баггоутовской, 16-А. Сейчас дом находится в достаточно запущенном состоянии. По заключениям, которые предоставил Научно-исследовательский институт "УкрНИИпроектреставрация", здание требует комплекса срочных ремонтных работ, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение. В неудовлетворительном техническом состоянии фундамент, стропильная система крыши местами разрушена, требует полной замены конструктивных элементов, существует вероятность разрушения стен.

"Начать реставрационные работы строители смогут после получения охранного договора, задания на реставрацию и одобрения самого проекта реставрации специально уполномоченными органами. Пытаемся ускорить этот процесс", - рассказал начальник отдела предпроектных предложений и оптимизации технических условий "Киевгорстроя" Александр Бузовский и добавил, что вместе с этим специалисты в архивах просматривают кучу исторического материала, чтобы найти все, что может помочь узнать больше об этой здании на Лукьяновке.

"Между тем специалисты ООО "КТК Строй" - это архитектурная компания, готовит проект реставрации - проводят большую исследовательскую работу, изучают архивные материалы, собирают исторические данные для подготовки и получения задания на реставрацию от Управления охраны культурного наследия КГГА. Позже общине будут представлены как сам проект реконструкции, так и вид, который будет иметь усадьба после завершения всех работ", - отметил Бузовский.

Само здание - бывший доходный дом, назван усадьбой Багговута именно из-за своего расположения на улице, которая носит имя бывшего местного домовладельца Леонтия Багговута. По другой версии, улица получила свое название в честь генерала от кавалерии Александра Багговута (1807-1883), который владел усадьбой на Лукьяновке и был старостой Федоровской церкви.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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