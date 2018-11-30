Міська влада надасть охоронний договір для садиби Багговута

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Холдингова компанія “Київміськбуд” звернулася до Департаменту охорони культурної спадщини КМДА для отримання охоронного договору для садиби Багговута. Про це УНН повідомили у прес-службі компанії.

Проект охоронного договору розроблятиме і готуватиме Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури та заповідних територій.

Київміськбуд” реставруватиме старовинну садибу, що розташована на вул. Багговутівській, 16-А. Зараз будинок перебуває у досить занедбаному стані. За висновками, які надав Науково-дослідний інститут “УкрНДІПроектРеставрація”, будівля потребує комплексу термінових ремонтних робіт, щоб запобігти подальшому руйнуванню. У незадовільному технічному стані фундамент, кроквяна система даху місцями зруйнована, потребує повної заміни конструктивних елементів, існує вірогідність руйнування стін.

“Почати реставраційні роботи будівельники зможуть після отримання охоронного договору, завдання на реставрацію та схвалення самого проекту реставрації спеціально уповноваженими органами. Намагаємось пришвидшити цей процес", — розповів начальник відділу предпроектних пропозицій та оптимізації технічних умов “Київміськбуду” Олександр Бузовський і додав, що разом із цим спеціалісти в архівах переглядають купу історичного матеріалу, щоб знайти все, що може допомогти дізнатися більше про цю будівлю на Лук’янівці.

“Тим часом фахівці ТОВ "КТК Буд“ — це архітектурна компанія, що готує проект реставрації — проводять велику дослідницьку роботу, вивчають архівні матеріали, збирають історичні дані для підготовки та отримання завдання на реставрацію від Управління охорони культурної спадщини КМДА. Пізніше громаді буде представлено як сам проект реконструкції, так і вигляд, який матиме садиба після завершення всіх робіт”, — зазначив Бузовський.

Сама будівля — колишній дохідний будинок, названа садибою Багговута саме через своє розташування на вулиці, яка носить ім’я колишнього місцевого домовласника Леонтія Багговута. За іншою версією, вулиця отримала свою назву на честь генерала від кавалерії Олександра Багговута (1807-1883), який володів садибою на Лук’янівці і був старостою Федорівської церкви.

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