Миссия ОБСЕ сообщила о потере связи с беспилотником неподалеку от Донецка
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине сообщила об очередных препятствиях ее работе на Донбассе, в частности, неподалеку от села Черненко была потеряна связь с беспилотным летательным средством миссии, передает УНН со ссылкой на ежедневный отчет СММ ОБСЕ по состоянию на вечер 8 февраля.
"Управляя полетом мини-БПЛА неподалеку от подконтрольного правительству села Черненко (86 км к югу от Донецка), наблюдатели заметили, что сигнал GPS был потерян", - говорится в отчете.
Как отмечается, это произошло на высоте 90 м и 2 км от места запуска, когда мини-беспилотник летел на юго-запад.
"По оценкам СММ, сигнал был потерян из-за радиопомех. Миссия сообщила об этом СЦКК", - говорится в отчете.
Напомним, за прошедшие сутки, с 9 на 10 февраля, в зоне АТО зафиксировали 61 вражеский обстрел.