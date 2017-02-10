Місія ОБСЄ повідомила про втрату зв’язку із безпілотником неподалік від Донецька
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні повідомила про чергові перешкоди її роботі на Донбасі, зокрема, неподалік від села Черненко було втрачено зв'язок із безпілотним літальним засобом місії, передає УНН з посиланням на щоденний звіт СММ ОБСЄ станом на вечір 8 лютого.
"Керуючи польотом міні-БПЛА неподалік підконтрольного урядові села Черненко (86 км на південь від Донецька), спостерігачі помітили, що сигнал GPS був втрачений", - йдеться у звіті.
Як зазначається, це сталося на висоті 90 м та 2 км від місця запуску, коли міні-безпілотник летів на південний захід.
"За оцінками СММ, сигнал був втрачений через радіоперешкоди. Місія поінформувала про це СЦКК", - сказано у звіті.
Нагадаємо, за минулу добу, з 9 на 10 лютого, у зоні АТО зафіксовано 61 ворожий обстріл.