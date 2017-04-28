Миссия ОБСЕ на Донбассе работает с ограничениями - А.Хуг
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. СММ ОБСЕ на Донбассе работает с ограничениями в работе команды наблюдателей после подрыва авто миссии 23 апреля. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент УНН.
"После восстановления патрулирования в этот вторник мы работаем с определенными ограничениями в работе команды наблюдателей. Сейчас мы осуществляем патрулирование, передвигаясь путями только с твердым покрытием, а именно асфальтированными или бетонными путями", - сообщил он.
Кроме того, он отметил, что осуществление патрулирования асфальтированными или бетонными путями ограничивает возможность посещения определенных участков, районов вблизи линии соприкосновения некоторых объектов для хранения вооружения и других районов, которые пока остаются вне доступа СММ ОБСЕ.
"Это приведет к тому, что миссия зафиксирует и сообщит о меньшем количестве таких фактов", - добавил А.Хуг.
Напомним, 23 апреля утром погиб член СММ ОБСЕ во время патрулирования вблизи неподконтрольного правительству населенного пункта Пришиб в Луганской области. Один из бронеавтомобилей подорвался, вероятно, на мине, в результате чего погиб парамедик из США, работавший с СММ ОБСЕ. Еще двое членов патруля - из Германии и Чехии - отправились в больницу для медицинского обследования.