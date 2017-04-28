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Місія ОБСЄ на Донбасі працює з обмеженнями - А.Хуг

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. СММ ОБСЄ на Донбасі працює з обмеженнями у роботі команди спостерігачів після підриву авто місії 23 квітня. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає кореспондент УНН.

Місія ОБСЄ на Донбасі працює з обмеженнями - А.Хуг

"Після відновлення патрулювання цього вівторка ми працюємо з певними обмеженнями у роботі команди спостерігачів. Наразі ми здійснюємо патрулювання, пересуваючись шляхами лише з твердим покриттям, а саме асфальтованими або бетонними шляхами", - повідомив він.

Крім того, він наголосив, що здійснення патрулювання асфальтованими або бетонними шляхами обмежує можливість відвідування певних ділянок, районів поблизу лінії зіткнення, деяких об’єктів для зберігання озброєння та інших районів, які наразі залишаються поза доступом СММ ОБСЄ.

"Це призведе до того, що місія зафіксує і повідомить про меншу кількість таких фактів", - додав А.Хуг.

Нагадаємо, 23 квітня вранці загинув член СММ ОБСЄ під час патрулювання поблизу непідконтрольного уряду населеного пункту Пришиб у Луганській області. Один з бронеавтомобілів підірвався, ймовірно, на міні, в результаті чого загинув парамедик зі Сполучених Штатів, що працював з СММ ОБСЄ. Ще двоє членів патруля — з Німеччини та Чехії — відправилися в лікарню для медичного обстеження.

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