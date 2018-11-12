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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Месил бы его весь вечер: чемпион мира по версии WBC Silver бросил вызов Усику

Месил бы его весь вечер: чемпион мира по версии WBC Silver бросил вызов Усику

Киев  •  УНН

 • 19704 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Супертяжеловес Диллиан Уайт (24 победы 17 из которых КО, при 1 поражении), который владеет поясом чемпиона мира WBC Silver считает, что абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик столкнется с большими трудностями, когда решит перейти в более тяжелый дивизион, сообщает УНН со ссылкой на Sky Sports.

"Усик перейдет в супертяжелый дивизион, однако супертяжеловесы - очень большие и сильные ребята, они будут бить его. Я бы выбрал другую тактику на бой с украинцем, как это сделал Тони Беллью. Я бы бросался на Усика по всему рингу. Усик не повалит меня одним ударом. Я бы месил его весь вечер, сделал бы бой неудобным для него. Если он хочет большой бой, он его получит. Я в игре. Если ты в топ-10, мы можем сделать это", - подчеркнул британец.

Уайт считает, что давление на Усика является залогом победы в очном противостоянии.

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"Не представляю, чтобы он (Усик - ред.) смог победить сильного бойца из супертяжелой категории. Возможно, его перемещение и повлияют на какого-то ленивого тяжеловеса. Но Усика можно закрыть и победить. Его нужно толкать, на него нужно давить, быть жестким", - сказал 30-летний боксер.

О бое с Беллью: "Тони отлично выступил, но Усик выступил еще лучше. Считаю, Тони выиграл четыре раунда. Но такие соперники, как Усик, очень раздражают. Они постоянно крутятся вокруг тебя и ловят тебя легкими ударами, которые постепенно снижают концентрацию".

Примечательно, что Уайт присутствовал на бое Усик - Беллью, который проходил на "Манчестер-арене".

Добавим также, Уайт в послужном списке имеет победы над такими бойцами, как Дерек Чисора, Роберт Хелениус, Лукас Браун, Джозеф Паркер, но уступил Джошуа.

Напомним, 11 ноября Усик выиграл поединок с британцем Белью.

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