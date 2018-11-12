Місив би його весь вечір: чемпіон світу по версії WBC Silver кинув виклик Усику

"Усик перейде в суперважкий дивізіон, проте суперважковаговики – дуже великі і сильні хлопці, вони будуть бити його. Я б обрав іншу тактику на бій з українцем, як це зробив Тоні Беллью. Я би кидався на Усика по всьому рингу. Усик не повалить мене одним ударом. Я б місив його весь вечір, зробив би бій незручним для нього. Якщо він хоче великий бій, він його отримає. Я в грі. Якщо ти в топ-10, ми можемо зробити це", - наголосив британець.

Вайт вважає, що тиск на Усика є запорукою перемогу в очному протистоянні.

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"Не уявляю, щоб він (Усик – ред.) зміг перемогти сильного бійця із суперважкої категорії. Можливо, його переміщення і вплинуть на якогось ледачого важкоатлета. Але Усика можна закрити і перемогти. Його потрібно штовхати, на нього потрібно тиснути, бути жорстким", - сказав 30-річний боксер.

Про бій з Беллью: "Тоні відмінно виступив, але Усик виступив ще краще. Вважаю, Тоні виграв чотири раунди. Але такі суперники, як Усик, дуже дратують. Вони постійно крутяться навколо тебе і ловлять тебе легкими ударами, які поступово знижують концентрацію".

Примітно, що Уайт був присутнім на бою Усик – Беллью, що проходив на "Манчестер-арені".

Додамо також, Уайт у послужному списку має звитяги над такими бійцями, як Дерек Чісора, Роберт Хеленіус, лукас Браун, Джозеф Паркер, але поступився Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, 11 листопада Усик виграв поєдинок із британцем Белью.