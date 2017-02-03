Миротворческая миссия ООН на Донбассе будет означать, что в Украине внутренний конфликт, а не война - И.Марчук

"Введение миротворческого контингента будет означать, что в Украине внутренний конфликт. Потому что миротворцы никогда не вводятся, когда воюют две страны", - заявил Е.Марчук.

Кроме этого, для введения "голубых касок" требуется обязательное согласие обеих сторон.

По словам Е. Марчука, такая миссия может начать свою работу в лучшем случае через полгода.

"Даже если Украина сейчас инициирует, то реально миротворцы смогут прийти в Украину через полгода. Вносится официальное предложение, Совбез ООН изучает и принимает решение, у России есть право вето. Члены стран ООН должны выбрать военных, ведь войск ООН нет, они комплектуются каждый раз для соответствующей миссии. Надо обращаться к каким-то странам, которые имеют миротворческий опыт. Они решают в парламентах, будут ли участвовать их военные. Затем Совбез назначает военное руководство. Перед этим большая комиссия едет на место происшествия, изучает фронт", - заявил Е.Марчук.

Как сообщалось, заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев выражает надежду, что рассмотрение ситуации в Авдеевке на Совете безопасности ООН привлечет внимание к инициативе Украины по развертыванию миротворческой миссии ООН на Донбассе.