“Мироновский хлебопродукт” не продает яйца
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Агрохолдинг “Мироновский хлебопродукт” не занимается реализацией яиц. Об этом сообщили в компании в ответ на информационный запрос УНН.
“Сегмент птицеводства компании"Мироновский хлебопродукт" включает три бройлерные птицефабрики и две птицефабрики по разведению родительского поголовья и производству инкубационных яиц.
Обращаем внимание, что инкубационные яйца предназначены для выводка нового поголовья птицы, а не продажи в торговых сетях.
"Мироновский хлебопродукт" не занимается реализацией пищевых яиц”, — сообщили в компании.
Напомним, ранее ряд СМИ распространили информацию о том, что “МХП” якобы продает яйца по завышенным ценам.