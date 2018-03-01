"Миронівський хлібопродукт" не продає яйця
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" не займається реалізацією яєць. Про це повідомили в компанії у відповідь на інформаційний запит УНН.
"Сегмент птахівництва компанії "Миронівський хлібопродукт" включає три бройлерні птахофабрики і дві птахофабрики з розведення батьківського поголів'я та виробництва інкубаційних яєць.
Звертаємо увагу, що інкубаційні яйця призначені для виводка нового поголів'я птиці, а не продажу в торгових мережах.
"Миронівський хлібопродукт" не займається реалізацією харчових яєць", - повідомили в компанії.
Нагадаємо, раніше деякі ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що "МХП" нібито продає яйця за завищеними цінами.