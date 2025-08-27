Минздрав прогнозирует появление вирусного гепатита А в Украине: насколько большими будут вспышки

В Министерстве здравоохранения прогнозируют, что, вероятно, в Украине будут сталкиваться с вирусным гепатитом А, но маловероятно, что это будут крупные вспышки в больших городах.

Появление локальных вспышек гепатита А в горных, отдаленных территориях, где отсутствует централизованное водоснабжение, не исключается. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью в программе "Есть Разговор", передает УНН.

Детали

К сожалению, мы продолжаем регистрировать случаи гепатита А. У нас достаточно длительные вспышки, особенно когда населенные пункты, особенно сельской территории, или горной, где есть проблемы с водоснабжением и водоотведением, там такие вспышки длятся несколько месяцев, потому что достаточно длительный инкубационный период. Мы понимаем, что в крупных населенных пунктах, сейчас из-за достаточно стабильной системы электроснабжения, мы не ожидаем, что могут появляться какие-то проблемы именно с водоподготовкой - сказал Кузин.

По его словам, появление локальных вспышек гепатита А на уровне горных, отдаленных территорий, или там, где есть нецентрализованное водоснабжение, такие вспышки не исключаются.

Скорее всего, мы будем сталкиваться с вирусным гепатитом А, но маловероятно, что это будут крупные вспышки в больших городах, как, например, было в Виннице - сказал Кузин.

Напомним

