Минздрав прогнозирует появление вирусного гепатита А в Украине: насколько большими будут вспышки

Эксклюзив
15:38 • 3900 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
12:47 • 45650 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
12:29 • 37637 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
12:09 • 13438 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
11:13 • 36133 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
11:12 • 35056 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 39817 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
27 августа, 07:35 • 91393 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 91292 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 109805 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений12:36
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет15:01
публикации
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки15:18
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет15:01
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать12:47
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27 августа, 07:35
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 95661 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальной окраскойPhoto15:52
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений12:36
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14
Минздрав прогнозирует появление вирусного гепатита А в Украине: насколько большими будут вспышки

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Министерство здравоохранения Украины ожидает появления вирусного гепатита А, но не прогнозирует больших вспышек в крупных городах. Локальные вспышки возможны в отдаленных районах с проблемами водоснабжения.

Минздрав прогнозирует появление вирусного гепатита А в Украине: насколько большими будут вспышки

В Министерстве здравоохранения прогнозируют, что, вероятно, в Украине будут сталкиваться с вирусным гепатитом А, но маловероятно, что это будут крупные вспышки в больших городах.

Появление локальных вспышек гепатита А в горных, отдаленных территориях, где отсутствует централизованное водоснабжение, не исключается. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью в программе "Есть Разговор", передает УНН.

Детали

К сожалению, мы продолжаем регистрировать случаи гепатита А. У нас достаточно длительные вспышки, особенно когда населенные пункты, особенно сельской территории, или горной, где есть проблемы с водоснабжением и водоотведением, там такие вспышки длятся несколько месяцев, потому что достаточно длительный инкубационный период. Мы понимаем, что в крупных населенных пунктах, сейчас из-за достаточно стабильной системы электроснабжения, мы не ожидаем, что могут появляться какие-то проблемы именно с водоподготовкой

- сказал Кузин. 

По его словам, появление локальных вспышек гепатита А на уровне горных, отдаленных территорий, или там, где есть нецентрализованное водоснабжение, такие вспышки не исключаются. 

Скорее всего, мы будем сталкиваться с вирусным гепатитом А, но маловероятно, что это будут крупные вспышки в больших городах, как, например, было в Виннице

- сказал Кузин.

Напомним

 В прошлом году в Украине почти в равной пропорции было количество умерших от гриппа и от COVID-19. Однако количество заболевших гриппом и другими ОРВИ было в разы больше.

Павел Башинский

