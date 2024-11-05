Перед эпидсезоном Минздрав предупреждает: антибиотики могут быть опасными при ОРВИ

На пороге эпидемиологического сезона в Минздраве напомнили о важности рационально использовать антибиотики, поскольку их чрезмерное использование приводит к росту антимикробной резистентности. Об этом УНН пишет со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Детали

В частности, украинцам напоминают, что большинство возбудителей сезонных респираторных болезней - это вирусы, а не бактерии. А поскольку на вирусы антибиотики не действуют, то при лечении респираторных заболеваний, вызванных вирусами, антибактериальные препараты не применяют. Врач может назначить антибиотики только в случае подтверждения или обоснованного подозрения на бактериальную природу инфекции. В Центре добавили, что назначение антибиотиков должно проводиться только квалифицированным врачом после проведения обследования и анализов, подтверждающих бактериальную природу заболевания, а не вирусную.

Распространено такое негативное явление, как ошибочное использование антибактериальных препаратов для лечения респираторных заболеваний вирусной этиологии. По результатам исследования в США с апреля 2016 года по сентябрь 2018 года от 43% до 56% пациентов получали неподходящие антибиотики при бактериальных инфекциях и от 7% до 66% получали антибиотики при вирусных инфекциях - говорится в сообщении.

Чрезмерное использование антибиотиков и несоответствующие назначения приводят к росту антимикробной резистентности, возникновению побочных реакций на антибактериальные препарты и риску развития связанных с Clostridium difficile состояний. Кроме того, в ЦОЗ отметили, что антимикробная резистентность увеличивает нагрузку на медицинскую систему Украины, которая и без того столкнулась с большими вызовами из-за войны.

Как правильно употреблять антибиотики - ответ Минздрава

Негативные последствия нерационального использования антибиотиков:

развитие антимикробной резистентности: возбудители инфекций адаптируются к антибиотикам, что снижает или вообще сводит на нет эффективность лечения стандартными препаратами;

побочные реакции: неправильное использование антибиотиков может вызвать аллергии, нарушения работы почек и печени, желудочно-кишечные расстройства и другие осложнения;

дисбаланс микрофлоры и состояния, связанные с Clostridium difficile: нарушается здоровый баланс бактерий в кишечнике, что может вызвать расстройства пищеварения и ослабление иммунитета, а также повышенный риск инфицирования бактерией Clostridium difficile и тошноты, рвоты или боли в животе.

Напомним

Кабмин принял решение о создании национальной системы верификации лекарств с 2D-кодированием. Производители обязаны маркировать упаковки лекарств уникальным кодом, что позволит проверять подлинность препаратов.

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