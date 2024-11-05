Украина получила 270 тысяч доз вакцины от столбняка и дифтерии: что стоит знать
Киев • УНН
ЮНИСЕФ доставил в Украину 270 тысяч доз вакцины против столбняка и дифтерии, закупленных правительством Франции. Распределение вакцины между регионами началось и завершится в ноябре.
В Украину доставили 270 тысяч доз вакцины против столбняка и дифтерии для рутинных бесплатных прививок для детей и ревакцинации взрослых, сообщили в Минздраве Украины во вторник, пишет УНН.
Детали
«Две партии вакцины, а это всего 270 тысяч доз, в Украину доставил Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Распределение вакцины между регионами уже началось, в ноябре ее получат все регионы», - сообщили в Минздраве.
Как отмечается, вакцины были закуплены за счет правительства Франции и предоставлены Министерству здравоохранения Украины.
Украина получила более 210 тыс. доз вакцины против кори, паротита и краснухи24 октября 2024, 15:05 • 12621 просмотр
Дополнение
С 1 августа по всей стране начался дополнительный раунд по вакцинации детей и ревакцинации взрослых против дифтерии и столбняка, который продлится до конца года.
Прививки от коклюша, дифтерии и столбняка наверстали пятая часть от запланированного количества украинцев - ЦОЗ13 сентября 2024, 12:40 • 12042 просмотра
По данным Минздрава, за август и сентябрь во время дополнительного раунда по иммунизации вакцинацию наверстали 65 985 детей в возрасте до 6 лет и 71 338 детей в возрасте от 7 до 17 лет, которые пропустили прививки против дифтерии и столбняка ранее. Также 322 582 взрослых в течение августа-сентября наверстали пропущенные прививки и прошли ревакцинацию.
Взрослым рекомендована ревакцинация против столбняка и дифтерии каждые десять лет. Вакцинация - бесплатная, сделать ее можно в пунктах прививок в больницах страны, предварительно записавшись у семейного врача. Прививки против дифтерии и столбняка можно делать во время беременности.