Минюст предложил механизм переизбрания руководства НАПК

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 50536 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104785 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161246 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118727 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117884 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113280 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104766 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107206 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103690 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Минюст предложил механизм переизбрания руководства НАПК

Минюст предложил механизм переизбрания руководства НАПК

Киев  •  УНН

 • 11453 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Министерством юстиции Украины разработан законопроект, в котором определен механизм переизбрания руководства НАПК. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает корреспондент.

По словам П.Петренка, законопроект предусматривает механизм который позволит провести оперативно конкурс и перезагрузить руководство НАПК.

"Мы сохраняем публичный и прозрачный конкурс по подбору государственных уполномоченных и председателя НАПК. Учитывая практику проведения конкурсов за последние несколько лет, мы предлагаем, чтобы это был одностадийный, прозрачный конкурс, через работу соответствующей конкурсной комиссии, которая будет рекомендовать правительству кандидатов на замещение должностей государственных уполномоченных и председателя НАПК, набравшие более 5 голосов от состава конкурсной комиссии", - сообщил П.Петренко.

По словам министра, в законопроекте прописано предложение проведения конкурса в течение 2 месяцев после вступления в силу закона.

"Понимая, что формирование нового состава конкурсной комиссии может занимать определенное время, мы предлагаем механизм, по которому даем возможность действующей конкурсной комиссии, состоящей из представителей гражданского общества - 4 представителя, представителей ВР, правительства и Президента, провести этот конкурс и исправить, фактически, ошибку, которая была при предыдущем конкурсе, учесть практику проведения конкурсов в НАБУ, в САП, в НАПК. Мы рассчитываем, что действующие члены конкурсной комиссии с ответственностью отнесутся к своим обязанностям и проведут этот конкурс после принятия закона. Срок определен законом - в течение 2 месяцев. В случае, если кто-то из состава конкурсной комиссии откажется принимать участие в этом конкурсе, мы предполагаем механизм неотложной замены субъектом своего члена конкурсной комиссии в течение 2 недель", - подчеркнул министр.

Напомним, в понедельник 10 апреля в парламенте будет представлен законопроект, разработанный Министерством юстиции, о деятельности Национального агентства по предупреждению коррупции.

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