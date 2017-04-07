Минюст предложил механизм переизбрания руководства НАПК
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Министерством юстиции Украины разработан законопроект, в котором определен механизм переизбрания руководства НАПК. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает корреспондент.
По словам П.Петренка, законопроект предусматривает механизм который позволит провести оперативно конкурс и перезагрузить руководство НАПК.
"Мы сохраняем публичный и прозрачный конкурс по подбору государственных уполномоченных и председателя НАПК. Учитывая практику проведения конкурсов за последние несколько лет, мы предлагаем, чтобы это был одностадийный, прозрачный конкурс, через работу соответствующей конкурсной комиссии, которая будет рекомендовать правительству кандидатов на замещение должностей государственных уполномоченных и председателя НАПК, набравшие более 5 голосов от состава конкурсной комиссии", - сообщил П.Петренко.
По словам министра, в законопроекте прописано предложение проведения конкурса в течение 2 месяцев после вступления в силу закона.
"Понимая, что формирование нового состава конкурсной комиссии может занимать определенное время, мы предлагаем механизм, по которому даем возможность действующей конкурсной комиссии, состоящей из представителей гражданского общества - 4 представителя, представителей ВР, правительства и Президента, провести этот конкурс и исправить, фактически, ошибку, которая была при предыдущем конкурсе, учесть практику проведения конкурсов в НАБУ, в САП, в НАПК. Мы рассчитываем, что действующие члены конкурсной комиссии с ответственностью отнесутся к своим обязанностям и проведут этот конкурс после принятия закона. Срок определен законом - в течение 2 месяцев. В случае, если кто-то из состава конкурсной комиссии откажется принимать участие в этом конкурсе, мы предполагаем механизм неотложной замены субъектом своего члена конкурсной комиссии в течение 2 недель", - подчеркнул министр.
Напомним, в понедельник 10 апреля в парламенте будет представлен законопроект, разработанный Министерством юстиции, о деятельности Национального агентства по предупреждению коррупции.