Мін'юст запропонував механізм переобрання керівництва НАЗК

За словами П.Петренка, законопроект передбачає механізм який дозволить провести оперативно конкурс і перезавантажити керівництво НАЗК.

“Ми зберігаємо публічний і прозорий конкурс по добору державних уповноважених і голови НАЗК. Враховуючи практику проведення конкурсів за останні декілька років, ми пропонуємо, щоб це був одностадійний, прозорий конкурс, через роботу відповідної конкурсної комісії, яка буде рекомендувати уряду кандидатів на заміщення посад державних уповноважених і голови НАЗК, які набрали більше 5 голосів від складу конкурсної комісії”, — повідомив П.Петренко.

За словами міністра, в законопроекті прописана пропозиція проведення конкурсу протягом 2 місяців після набуття чинності закону.

“Розуміючи, що формування нового складу конкурсної комісії може займати певний час, ми пропонуємо механізм, за яким даємо можливість чинній конкурсній комісії, яка складається з представників громадянського суспільства — 4 представника, представників ВР, уряду і Президента, провести цей конкурс і виправити, фактично, помилку, яка була при попередньому конкурсі, врахувати практику проведення конкурсів до НАБУ, до САП, до НАЗК. Ми розраховуємо, що чинні члени конкурсної комісії з відповідальністю віднесуться до своїх обов’язків і проведуть цей конкурс після ухвалення закону. Строк визначений законом — протягом 2 місяців. В разі, якщо хтось зі складу конкурсної комісії відмовиться приймати участь в цьому конкурсі, ми передбачаємо механізм невідкладної заміни суб’єктом свого члена конкурсної комісії протягом 2 тижнів”, — наголосив міністр.

Нагадаємо, у понеділок 10 квітня у парламент буде поданий законопроект, розроблений Міністерством юстиції, щодо діяльності Національного агентства із запобігання корупції.