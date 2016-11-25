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Минюст отказал НАПК в регистрации проверки электронной декларации

Киев • УНН

 • 8975 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Минюст отказал НАПК в регистрации порядке проверки деклараций и мониторинга образа жизни из-за нарушения в тексте документа. Они изложены в направлениях агентству объяснениях на 8 и на 14 страницах текста. Об этом на странице в Facebook сообщил заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов, передает УНН.

Минюст отказал НАПК в регистрации проверки электронной декларации

"Мы проверяем все нормативные акты, которые утверждают субъекты властных полномочий. Отказываем в регистрации, если они не соответствуют требованиям законодательства или приводят к нарушению прав человека ", - отметил С.Петухов.

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"Мы заинтересованы в том, чтобы утвержденный Порядок четко регулировал процедуру проверки и невозможным избежать уголовной ответственности нарушителей", - добавил он.

Кроме того, он отметил, что в Минюсте готовы предоставить доступ общественности к нашим замечаниям.

Основные замечания заключаются в:

1. Отсутствие сроков начала и продолжительности проверок.
2. Отсутствие требований к содержанию заключения по результатам проверки.
3. Отсутствие требований к достоверности информации и источников ее получения.
3. Противоречие с другими документами, принятыми НАПК.
4. Возможность принятия единоличных решений членом Комиссии вопреки коллегиального принципа принятия решений НАПК.
5. Неточные формулировки, которые могут привести к обжалованию выводов НАПК в суде.

Как сообщал УНН, в Минюсте сообщили, что НАПК не имеет доступа к базам ГФС.

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