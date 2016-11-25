Мін’юст відмовив НАЗК в реєстрації перевірки е-декларацій

“Ми перевіряємо всі нормативні акти, які затверджують суб’єкти владних повноважень. Відмовляємо в реєстрації, якщо вони не відповідають вимогам законодавства чи призводять до порушення прав людини,” — зазначив С.Пєтухов.

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“Ми зацікавлені у тому, щоб затверджений Порядок чітко регулював процедуру перевірки і унеможливлював уникнення кримінальної відповідальності порушників,” — додав він.

Крім того він зазначив, що в Мін’юст готові надати доступ громадськості до наших зауважень.

Основні зауваження полягають в:

1. Відсутність строків початку та тривалості перевірок.

2. Відсутність вимог до змісту висновку за результатами перевірки.

3. Відсутність вимог до достовірності інформації та джерел її отримання.

3. Суперечність з іншими документами, ухваленими НАЗК.

4. Можливість прийняття одноособових рішень членом Комісії всупереч колегіального принципу прийняття рішень НАЗК.

5. Неточні формулювання, що можуть призвести до оскарження висновків НАЗК в суді.

Як повідомляв УНН, у Мін’юсті повідомили, що НАЗК не має доступу до баз ДФС.