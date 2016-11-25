Мін’юст відмовив НАЗК в реєстрації перевірки е-декларацій
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Мін’юст відмовив НАЗК в реєстрації порядку перевірки декларацій та моніторингу способу життя через порушення в тексті документа. Вони викладені в направлених агентству поясненнях на 8 і на 14 сторінках тексту. Про це на сторінці в Facebook повідомив заступник міністра юстиції з питань європейської інтеграції Сергій Пєтухов, передає УНН.
“Ми перевіряємо всі нормативні акти, які затверджують суб’єкти владних повноважень. Відмовляємо в реєстрації, якщо вони не відповідають вимогам законодавства чи призводять до порушення прав людини,” — зазначив С.Пєтухов.
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“Ми зацікавлені у тому, щоб затверджений Порядок чітко регулював процедуру перевірки і унеможливлював уникнення кримінальної відповідальності порушників,” — додав він.
Крім того він зазначив, що в Мін’юст готові надати доступ громадськості до наших зауважень.
Основні зауваження полягають в:
1. Відсутність строків початку та тривалості перевірок.
2. Відсутність вимог до змісту висновку за результатами перевірки.
3. Відсутність вимог до достовірності інформації та джерел її отримання.
3. Суперечність з іншими документами, ухваленими НАЗК.
4. Можливість прийняття одноособових рішень членом Комісії всупереч колегіального принципу прийняття рішень НАЗК.
5. Неточні формулювання, що можуть призвести до оскарження висновків НАЗК в суді.
Як повідомляв УНН, у Мін’юсті повідомили, що НАЗК не має доступу до баз ДФС.