Минюст США предъявил двум иранцам обвинения в шпионаже
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Двое иранцев обвиняются в шпионаже на территории США в пользу правительства своей страны, им может грозить в целом до 35 лет тюремного заключения, если их вина будет доказана по всем трем пунктам. Об этом говорится в заявлении министерства юстиции, сообщает УНН.
В нем указывается, что двое граждан Ирана 38 и 59 лет действовали на территории штата Калифорния и “осуществляли скрытую слежку за израильскими и еврейскими объектами в США, а также собирали информацию об американских гражданах, являющихся членами (оппозиционной правительству Ирана организации) “Моджахедин-э халк”.
Отмечается, что им инкриминируется преступный сговор, максимальное наказание за который — пять лет тюремного заключения, осуществление деятельности в качестве агента зарубежного правительства, за которое они могут получить до десяти лет тюрьмы, и нарушение Закона об экономических полномочиях в случае чрезвычайных ситуаций, создаваемых внешней угрозой, за которое предусмотрен максимальный срок в 20 лет.
Как сообщал УНН, Трамп заявил, что не собирается настаивать на переговорах с Роухани.