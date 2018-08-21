Мін'юст США пред'явив двом іранцям звинувачення в шпигунстві
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Двоє іранців звинувачуються в шпигунстві на території США на користь уряду своєї країни, їм може загрожувати в цілому до 35 років тюремного ув’язнення, якщо їх провина буде доведена за всіма трьома пунктами. Про це йдеться в заяві міністерства юстиції, повідомляє УНН.
У ньому вказується, що двоє громадян Ірану 38 і 59 років діяли на території штату Каліфорнія і “здійснювали приховане стеження за ізраїльськими і єврейськими об’єктами в США, а також збирали інформацію про американських громадян, які є членами (опозиційної уряду Ірану організації) “Моджахедін-е халк”.
Відзначається, що їм інкримінується злочинна змова, максимальне покарання за яку — п’ять років тюремного ув’язнення, здійснення діяльності в якості агента закордонного уряду, за яке вони можуть отримати до десяти років в’язниці, і порушення Закону про економічні повноваження в разі надзвичайних ситуацій, створюваних зовнішньою загрозою, за яке передбачено максимальний термін в 20 років.
Як повідомляв УНН, Трамп заявив, що не збирається наполягати на переговорах з Роухані.