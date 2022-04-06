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Минюст США ликвидировал ботнет, что контролировался ГРУ рф

Киев • УНН

 • 92110 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил в среду, что министерство юстиции успешно уничтожило ботнет или сеть зараженных устройств, которые контролировали российская военная разведка, известная как ГРУ. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.

Минюст США ликвидировал ботнет, что контролировался ГРУ рф

Цитата

"Российское правительство недавно использовал подобную инфраструктуру для нападения на украинские цели, - сказал Гарланд. - К счастью, нам удалось вывести из строя этот ботнет до того, как его можно было использовать. Благодаря тесной работе с международными партнерами мы смогли обнаружить заражение тысяч сетевых аппаратных устройств".

Детали

Гарланд вспомнил срыв нескольких действий, предпринятых министерством юстиции против российского режима.

Гарланд также сообщил, что ведомство обвиняет российского олигарха Константина Малофеева в нарушении санкций.

"Как утверждается в обвинительном заключении, министерство финансов ранее называло Малофеева одним из основных источников финансирования россиян, которые продвигают сепаратизм в Крыму, и оказывают материальную поддержку так называемой Донецкой народной республике", - сказал Гарланд.

"После санкций США Малофеев попытался обойти их, используя сообщников для тайного приобретения и управления СМИ по всей Европе".

Новые действия происходят в дополнение к задержанию яхты, принадлежащей другому связанному с Кремлем олигарху Виктору Вексельбергу, который находится под санкциями, которая была конфискована ранее на этой неделе в Испании.

Кроме того, Гарланд заявил в среду, что департамент в сотрудничестве со своими немецкими партнерами из правоохранительных органов конфисковал "аффилированый с россией рынок даркнета Hydra - крупнейший в мире нелегальный рынок даркнету".

По словам Гарланда, обвинения были предъявлены гражданину россии, который руководил технической инфраструктурой рынка.

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