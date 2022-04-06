Мін'юст США ліквідував ботнет, що контролювався ГРУ рф
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Генеральний прокурор США Меррік Гарланд оголосив у середу, що міністерство юстиції успішно знищило ботнет або мережу заражених пристроїв, які контролювали російська військова розвідка, відома як ГРУ. Про це УНН пише з посиланням на CNN.
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"Російський уряд нещодавно використав подібну інфраструктуру для нападу на українські цілі, - сказав Гарланд. - На щастя, нам вдалося вивести з ладу цей ботнет до того, як його можна було використати. Завдяки тісній роботі з міжнародними партнерами ми змогли виявити зараження тисяч мережевих апаратних пристроїв".
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Гарланд згадав зрив кількох дій, вжитих міністерством юстиції проти російського режиму.
Гарланд також повідомив, що відомство звинувачує російського олігарха Костянтина Малофєєва у порушенні санкцій.
"Як стверджується в обвинувальному висновку, міністерство фінансів раніше називало Малофєєва одним з основних джерел фінансування росіян, які просувають сепаратизм у Криму, і надають матеріальну підтримку так званій Донецькій народній республіці", - сказав Гарланд.
"Після санкцій США Малофєєв спробував обійти їх, використовуючи спільників для таємного придбання та управління ЗМІ по всій Європі".
Нові дії відбуваються на додаток до затримання яхти, що належить іншому пов'язаному з Кремлем олігарху Віктору Вексельбергу, який перебуває під санкціями, яка була конфіскована раніше цього тижня в Іспанії.
Крім того, Гарланд заявив у середу, що департамент у співпраці зі своїми німецькими партнерами з правоохоронних органів конфіскував "афілійований з росією ринок даркнета Hydra - найбільший у світі нелегальний ринок даркнету".
За словами Гарланда, звинувачення були висунуті громадянинові росії, який керував технічною інфраструктурою ринку.