Минюст о решении ЕСПЧ по Донбассу: еще один шаг к победе Украины над агрессором

Так, накануне ЕСПЧ вынес решение по делу "Цезарь и другие против Украины", которая касались событий на временно оккупированной территории в Донецкой области. В этом деле заявители (лица пенсионного возраста и лица, имеющие право на получение социальной помощи) жаловались на нарушение их прав, в связи с прекращением социальных выплат из бюджета Украины в 2014 году в результате временной оккупации части Донецкой области. Трое из них в 2015 году обратились к правительству Украины о возобновлении социальных выплат.

"В своем решении ЕСПЧ отметил, что главное отличие обстоятельств ситуаций первых трех заявителей относительно других лиц, проживающих на подконтрольной правительству территории, заключается в том, что в городе, где они проживают, правительство Украины не осуществляет своих полномочий. Очевидно, что это существенно ограничивает, если не лишает, возможности правительство Украины эффективно поддерживать работу судов и обеспечивать социальные выплаты на этой территории. Объективный фактор продолжающихся боевых действий, происходящих в регионе, где проживают первые трое заявителей, заставляют правительство применять меры, направленные на исправление ситуации, в которых нет необходимости на подконтрольной территории", - отметил И.Лищина.

Приняв во внимание указанное, ЕСПЧ признал, что первые трое заявителей не находятся в "аналогичной ситуации" с теми, кто проживает на территории, контролируемой правительством Украины, разъяснили в Минюсте.

"Ни один из заявителей не обжаловал в украинских судах решение правительства Украины о прекращении осуществления социальных выплат, объяснив это тем, что в городе Донецк не действуют органы украинской системы правосудия, которые в сентябре 2014 года из-за боевых действий были перенесены с неподконтрольной территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в соседние регионы", - добавили в ведомстве.

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Изучив обстоятельства дела, ЕСПЧ повторно подчеркнул, что так же, как в недавнем решении по делу "Хлебик против Украины", указанное дело должно рассматриваться с учетом общей ситуации и наличия продолжающегося конфликта на востоке нашего государства и ни для одного из заявителей право на доступ к суду, гарантированное положениями Конвенции, не было несоизмеримо ограничено, сообщили в Минюсте.

И.Лещина отметил, что "ЕСПЧ согласился с правительством Украины, что государственные органы Украины принимали меры, которые от них могли быть разумно ожидаемыми, для обеспечения надлежащего функционирования судебной системы, доступной для лиц, находящихся на временно неподконтрольной правительству территории. Учитывая объективные препятствия, с которыми сталкивается украинская власть, ЕСПЧ единогласно постановил, что в контексте обстоятельств этого дела Украиной не было нарушено прав заявителей".

В частности, украинские суды были перемещены с неподконтрольных территорий в соседние регионы и заявители ни были непропорционально ограниченными в своем доступе к средствам правовой защиты в отношении их жалоб о неполучении пенсии.

"Это решение можно справедливо считать еще одним маленьким шагом к юридической победе Украины над страной-агрессором", - подытожили в Минюсте.

Напомним, ЕСПЧ постановил, что не видит нарушений со стороны государства Украина по делу по жалобе семерых жителей Донецка относительно доступа к суду.