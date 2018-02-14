Минюст о решении ЕСПЧ по Донбассу: еще один шаг к победе Украины над агрессором

ukru
В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 75869 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 90024 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 92623 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110381 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101342 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104980 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111972 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117142 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122934 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134513 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Вкритые сталью из "Азовстали": "Укрпочта" выпустит марки, посвященные Мариуполю

Вкритые сталью из "Азовстали": "Укрпочта" выпустит марки, посвященные Мариуполю

10 марта, 17:49 • 27553 просмотра
Разрешения на оружие в "Дії": сгенерировано более 90 тыс. документов за 8 часов

Разрешения на оружие в "Дії": сгенерировано более 90 тыс. документов за 8 часов

10 марта, 18:10 • 20397 просмотра
россия пригрозила Австралии "серьезными последствиями" в случае размещения в Украине миротворцев

россия пригрозила Австралии "серьезными последствиями" в случае размещения в Украине миротворцев

10 марта, 18:32 • 20926 просмотра
Канада повышает цены на электроэнергию для трех штатов США

Канада повышает цены на электроэнергию для трех штатов США

10 марта, 18:59 • 31087 просмотра
Вице-президент США рассказал, почему американцы не могут купить дом

Вице-президент США рассказал, почему американцы не могут купить дом

10 марта, 20:15 • 37636 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 98452 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 110382 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 120150 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 187428 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 220710 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 62942 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 101688 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 103448 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 109495 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 197070 просмотра
Актуальное
Минюст о решении ЕСПЧ по Донбассу: еще один шаг к победе Украины над агрессором

Минюст о решении ЕСПЧ по Донбассу: еще один шаг к победе Украины над агрессором

Киев  •  УНН

 • 9437 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Министерство юстиции Украины получило еще одну важную победу на пути к международному признанию оккупации территории ОРДЛО страной агрессором в Европейском суде по правам человека. Об этом заявил заместитель министра юстиции - Уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, накануне ЕСПЧ вынес решение по делу "Цезарь и другие против Украины", которая касались событий на временно оккупированной территории в Донецкой области. В этом деле заявители (лица пенсионного возраста и лица, имеющие право на получение социальной помощи) жаловались на нарушение их прав, в связи с прекращением социальных выплат из бюджета Украины в 2014 году в результате временной оккупации части Донецкой области. Трое из них в 2015 году обратились к правительству Украины о возобновлении социальных выплат.

"В своем решении ЕСПЧ отметил, что главное отличие обстоятельств ситуаций первых трех заявителей относительно других лиц, проживающих на подконтрольной правительству территории, заключается в том, что в городе, где они проживают, правительство Украины не осуществляет своих полномочий. Очевидно, что это существенно ограничивает, если не лишает, возможности правительство Украины эффективно поддерживать работу судов и обеспечивать социальные выплаты на этой территории. Объективный фактор продолжающихся боевых действий, происходящих в регионе, где проживают первые трое заявителей, заставляют правительство применять меры, направленные на исправление ситуации, в которых нет необходимости на подконтрольной территории", - отметил И.Лищина.

Приняв во внимание указанное, ЕСПЧ признал, что первые трое заявителей не находятся в "аналогичной ситуации" с теми, кто проживает на территории, контролируемой правительством Украины, разъяснили в Минюсте.

"Ни один из заявителей не обжаловал в украинских судах решение правительства Украины о прекращении осуществления социальных выплат, объяснив это тем, что в городе Донецк не действуют органы украинской системы правосудия, которые в сентябре 2014 года из-за боевых действий были перенесены с неподконтрольной территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в соседние регионы", - добавили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Петухов прокомментировал решение ЕСПЧ по обеспечению соцвыплат на Донбассе

Изучив обстоятельства дела, ЕСПЧ повторно подчеркнул, что так же, как в недавнем решении по делу "Хлебик против Украины", указанное дело должно рассматриваться с учетом общей ситуации и наличия продолжающегося конфликта на востоке нашего государства и ни для одного из заявителей право на доступ к суду, гарантированное положениями Конвенции, не было несоизмеримо ограничено, сообщили в Минюсте.

И.Лещина отметил, что "ЕСПЧ согласился с правительством Украины, что государственные органы Украины принимали меры, которые от них могли быть разумно ожидаемыми, для обеспечения надлежащего функционирования судебной системы, доступной для лиц, находящихся на временно неподконтрольной правительству территории. Учитывая объективные препятствия, с которыми сталкивается украинская власть, ЕСПЧ единогласно постановил, что в контексте обстоятельств этого дела Украиной не было нарушено прав заявителей".

В частности, украинские суды были перемещены с неподконтрольных территорий в соседние регионы и заявители ни были непропорционально ограниченными в своем доступе к средствам правовой защиты в отношении их жалоб о неполучении пенсии.

"Это решение можно справедливо считать еще одним маленьким шагом к юридической победе Украины над страной-агрессором", - подытожили в Минюсте.

Напомним, ЕСПЧ постановил, что не видит нарушений со стороны государства Украина по делу по жалобе семерых жителей Донецка относительно доступа к суду.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы