Минюст: на должности частных исполнителей уже отправились 800 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. На должности частных исполнителей уже отправились 800 человек, которые будут проходить обучение, а потом должны сдать экзамены, чтобы их допустили на службу частных приставов. Об этом заместитель министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Сергей Шкляр сообщил во время брифинга, передает УНН.
"Уже сформированы первые три группы. Насколько мне известно, согласились попробовать себя в этой специальности около 800 человек. В то же время институт, который будет проводить обучение, будет учить три группы по 70 человек. Одному лицу, которое подавало свои документы, в обучении не отказано, все, кто пошли будут учиться", - рассказал С.Шкляр.
По его словам, по окончании обучения будут сдавать экзамен, который включает 100 вопросов, и при условии вступления определенного количества баллов автоматически претендент будет допущен ко второму этапу. На нем будет дано пять ситуативных задач и на третьем этапе необходимо будет написать решения практической задачи с подготовкой проектов процессуальных документов.
Напомним, в июне 2016 года Верховная Рада ввела институт частного исполнителя.
Законопроектом предусматривается, что частным исполнителем может быть гражданин Украины, уполномоченный государством осуществлять деятельность по принудительному исполнению решений в порядке, установленном законом.