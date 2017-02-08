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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минюст: на должности частных исполнителей уже отправились 800 человек

Киев • УНН

 • 7299 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. На должности частных исполнителей уже отправились 800 человек, которые будут проходить обучение, а потом должны сдать экзамены, чтобы их допустили на службу частных приставов. Об этом заместитель министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Сергей Шкляр сообщил во время брифинга, передает УНН.

Минюст: на должности частных исполнителей уже отправились 800 человек

"Уже сформированы первые три группы. Насколько мне известно, согласились попробовать себя в этой специальности около 800 человек. В то же время институт, который будет проводить обучение, будет учить три группы по 70 человек. Одному лицу, которое подавало свои документы, в обучении не отказано, все, кто пошли будут учиться", - рассказал С.Шкляр.

По его словам, по окончании обучения будут сдавать экзамен, который включает 100 вопросов, и при условии вступления определенного количества баллов автоматически претендент будет допущен ко второму этапу. На нем будет дано пять ситуативных задач и на третьем этапе необходимо будет написать решения практической задачи с подготовкой проектов процессуальных документов.

Напомним, в июне 2016 года Верховная Рада ввела институт частного исполнителя.

Законопроектом предусматривается, что частным исполнителем может быть гражданин Украины, уполномоченный государством осуществлять деятельность по принудительному исполнению решений в порядке, установленном законом.

Украинские Национальные Новости

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